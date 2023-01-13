Потепление и сильный ветер ожидаются в Удмуртии в эти выходные

В предстоящие выходные в Удмуртии пройдет снег, а температурный фон сохранится немного выше климатических норм. Так, по данным гидрометцентра региона, столбик термометра ночью окажется на отметке -10..-15°С, днем — -7..-12°С. При этом порывы ветра усилятся до 7-12 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

16 января столбик термометра ночью опустится до -12..-17°С, днем — -9..-14°С. Ветер немного стихнет. Существенных осадков не ожидается.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели тип погоды существенно не изменится.