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обновлено 14:50

Потепление и сильный ветер ожидаются в Удмуртии в эти выходные

В предстоящие выходные в Удмуртии пройдет снег, а температурный фон сохранится немного выше климатических норм. Так, по данным гидрометцентра региона, столбик термометра ночью окажется на отметке -10..-15°С, днем — -7..-12°С. При этом порывы ветра усилятся до 7-12 м/с.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

16 января столбик термометра ночью опустится до -12..-17°С, днем — -9..-14°С. Ветер немного стихнет. Существенных осадков не ожидается.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели тип погоды существенно не изменится.

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