«Продукция УАЗа говорит о стабильности не только цифрами продаж»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, на сколько сократилось число проданных в России машин и почему покупатели не перешли на китайские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

12 января состоялась итоговая пресс-конференция Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на которой были подведены итоги деятельности российского автомобильного рынка 2022 года. Собственно, ничего сенсационного там объявлено не было. Но какие-то детали, мягко говоря, любопытны. По сравнению с 2021-м в прошлом году количество проданных в стране машин сократилось на 58,85%. Но гораздо значительнее это выглядит не в процентах, а в штуках. Позапрошлый год — 1 666 780 авто, 2022-й — 687 370. То есть падение в 2,5 раза, если на глазок.

Несколько десятков автомобильных брендов, как известно, прекратили поставки новых машин на российский рынок и торговали тем, что уже было завезено. К концу года эти запасы по очевидным причинам у многих практически иссякли. Скажем, марка Lexus в позапрошлом году реализовала 19,5 тыс. авто. В прошлом — без малого 1,9 тыс., то есть в 10 раз меньше. Но если посмотреть данные за последний декабрь, то там и вовсе слезы — своих покупателей нашли 15 Lexus. Впрочем, у других брендов ситуация не лучше. В декабре, всегда считавшемся прибыльным для дилеров месяцем, было реализовано 18 Porsche, 5 Mitsubishi и 0 Jaguar.

Казалось бы, в этой ситуации должны были рвануть китайские марки, но не рванули. И виной тому прежде всего цены — буквально в одночасье машины из Поднебесной стали стоить, как вчерашний европейский премиум. Поэтому немного нарастить продажи удалось только Chery и ее дочерним брендам. Haval, Geely, GAC и все остальные их земляки в минусе. Ну а что с отечественными брендами? У Lada падение на 46%, а вот Ульяновский автозавод не подкачал — увеличил продажи на 5%. А в минувшем декабре и вовсе совершил рывок, реализовав за месяц почти 11 тыс. машин. Это втрое больше, чем в декабре 2021-го. Собственно, так и должно быть. Продукция УАЗа говорит о стабильности не только цифрами продаж, но и всем своим внешним видом.