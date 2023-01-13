Госдолг Нижегородской области вырос на 27% за год

К началу 2023 года госдолг Нижегородской области составил 133 млрд руб., сообщили в региональном минфине. За год он вырос на 27%.

Регион не привлекал коммерческих кредитов, прежние были замещены бюджетными займами. В прошлом году Нижегородская область получила 17,4 млрд руб. федерального кредита по ставке 0,1% годовых на замещение рыночного долга области и округов. Еще 18,9 млрд руб. привлекли в виде федерального инфраструктурного кредита под 3% годовых.

«Инфраструктурный бюджетный кредит позволяет нам реализовать проекты, которые были бы невозможны без привлечения федеральных средств. Это в том числе продление линий метрополитена, модернизация городского электротранспорта, укрепление берега и склона по улице Черниговской, проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения под жилищное строительство Ольгино и Новинках, создание террасного парка в Почаинском овраге», - рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Всего в структуре госдолга региона 68,6% составляют бюджетные кредиты – это 91,2 млрд руб. Еще 41,5 млрд руб. – государственные ценные бумаги (31,2% долга), 0,3 млрд руб. – госгарантии (0,2%).

Анастасия Еремина