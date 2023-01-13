На ликвидацию свалок Ростова в 2023 году планируют направить 185,9 млн рублей

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону объявил тендер на выполнение работ по ликвидации свалочных очагов с территории районов города Ростова-на-Дону в 2023 году. Сумма контракта — 185,9 млн руб. Информация об этом содержится на сайте Госзакупок.

В документации, прилагаемой к закупке, сообщается, что на уборку очагов мусора в Железнодорожном районе выделено 31,3 млн руб., в Кировском районе — 8,8 млн руб., в Ленинском — 13,2 млн руб.

На ликвидацию свалок в Первомайском районе запланировано потратить 28,7 млн руб., в Пролетарском районе — 20,6 млн руб., в Советском — 17,7 млн руб.

Для уборки в Ворошиловском и в Октябрьском районах выделено 38,8 млн руб. и 26,6 млн руб. соответственно.

Подача заявок на участие в конкурсе возможна до 20 января.

Анастасия Назарова