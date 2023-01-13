На месте киосков у ЦУМа в Перми появится арт-объект «Доисторическая ракушка»

Киоски, расположенные на Комсомольском проспекте напротив ЦУМа, будут демонтированы в марте этого года. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин. По его словам, сейчас там остался лишь один незакрытый павильон, осуществляющий продажу цветов. Весной он прекратит свою деятельность и будет демонтирован.

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По словам господина Демкина, срок работы павильона связан с тем, что собственнику еще не перечислена компенсация за объект от мэрии Перми. «Дальше киоски будут ликвидированы. У нас есть проект благоустройства, и мы хотели бы там установить еще один арт-объект»,— сообщил Алексей Демкин. В планах мэрии — установить арт-объект «Доисторическая ракушка». Сейчас мэрия находится в стадии переговоров с инвестором, который мог бы оказать спонсорскую помощь по установке этого объекта.

Напомним, павильоном на Комсомольском проспекте, 25, на праве долевой собственности владели предприниматели Дмитрий Харламов, Алексей Михейчев и Марина Пекелис. Изъятие недвижимости городские власти объясняли необходимостью реконструкции внутриквартальной дорожной сети. Мэрия хотела выкупить киоск за 39 млн руб., но бизнесменов такая цена не устроила, и городским властям пришлось изымать недвижимость в судебном порядке. В сентябре суд постановил выплатить собственникам объекта 47,3 млн руб.