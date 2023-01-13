Кубанские продукты попали в список «100 лучших товаров России»

12 наименований продукции, произведенной компанией «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, получили призы

В числе победителей конкурса рафинированное подсолнечное масло ООО «Кубанская продуктовая компания». Сладкий перец палермо, салат-латук и королевские шампиньоны ООО «Тепличный комплекс "Зеленая линия"», семена чиа ООО «ТД-холдинг» и другие. В списке также сразу 12 товаров компании «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.

«Наибольшего внимания из продуктов "Агрокомплекса" была удостоена линейка колбасных изделий Italiano. Так, колбаски с сыром и паприкой и колбаски средиземноморские с белым перцем и чесноком вошли в "Золотую сотню" и получили соответствующий диплом. Эти же позиции получили приз "Вкус качества", который был присужден только тринадцати наименованиям продовольственной продукции из семисот представленных на федеральный этап со всей России. Еще эти продукты стали лауреатами конкурса и победили в номинации "Новинка"»,— сообщила старший инженер по сертификации и декларированию «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Елена Бардакова.

Также из линейки Italiano дипломами и статусом «Новинка» были отмечены сосиски с сыром и сосиски с ароматными травами и вялеными томатами. Колбасы Italiano с фенхелем и черным перцем и варено-копченая колбаса «Мраморная» получили дипломы. Среди молочной продукции дипломантами стали кефир безлактозный с массовой долей жира 1,5%, молоко безлактозное с массовой долей жира 1,5%, а лауреатом — сметана безлактозная с массовой долей жира 15%. Впервые были представлены на конкурсе и победили в номинации «Новинка» три вида творога с массовой долей жира 5%, 9% и обезжиренный, произведенные на заводе «Сыры Кубани».

В честь 25-летия конкурса Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» учредила специальные юбилейные призы. За многолетнее участие в конкурсе, стабильное развитие и высокие показатели в области качества «Агрокомплексу» был присужден один из них — диплом «Борцу за качество и конкурентоспособность товаров».

Конкурс «100 лучших товаров России» был организован в 1998 году по инициативе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). За 25 лет реализации Программы в Краснодарском крае более 2000 наименований продукции и услуг приняли участие в региональном этапе конкурсе и около 1500 наименований товаров представляли наш край на федеральном этапе.

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