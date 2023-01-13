НКО Курганской области получат 23 млн рублей от Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов выделит почти 23 млн руб. 14 некоммерческим организациям Курганской области. Проекты прошли конкурсный отбор и начнут получать финансирование с 1 февраля, сообщает правительство региона.

Победителями стали такие социально-ориентированные проекты, как «Школа зооволонтера», «Новые горизонты НКО и местных сообществ», «Дом тепла и света», «Социальная пекарня», «Вместе с мамой», «Папина школа», «Собаки – детям», «Кино победы», «[НЕ]рядом: творческие мастерские», «Мир в лукошке», «Скорая помощь глухим», «Школа ведущего-аниматора для подростков», «Семейный керлинг» и «Творческий образовательный центр прикладных компетенций».

Помимо этого Курганская область получит 11,5 млн руб. на проведение регионального грантового конкурса среди НКО.

Всего Фонд президентских грантов распределил 4,3 млрд руб. на проекты 1845 НКО из всех регионов страны.