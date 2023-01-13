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обновлено 14:13

Достраивать крематорий в Перми будут за счет бюджета

Власти Перми не смогли найти инвестора для завершения строительства крематория. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин на сегодняшней пресс-конференции. По словам господина Демкина, к поискам инвестора подключался и глава краевого минэка Эдуард Соснин, однако заинтересовать кого-то этим объектом так и не удалось. В итоге принято решение достраивать крематорий за бюджетные средства, ориентировочная стоимость завершения работ составит 530 млн руб. «Проект акцептован, мы сейчас объявим конкурсные процедуры,— пояснил господин Демкин.— Планируем, что в конце года мы физически закончим строительство, а в начале следующего года сдадим объект».

Построить крематорий на Восточном кладбище городские власти пытаются почти десять лет. В 2009 году была разработана проектно-сметная документация для строительства крематория. В 2012-м ее скорректировали, запланировав двухэтажное здание с четырьмя печами и большим и малым траурными залами, а также колумбарий вместимостью 15 180 мест. В 2013 году пермское ООО «Вектор» начало возводить первую очередь крематория, однако строительство так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой. В частности, бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%.

Руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса: в разное время рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств либо за счет инвестора. В начале 2021 года городские власти вернулись к идее достроить крематорий в рамках муниципально-частного партнерства, но в конце того же года решили, что проект будет завершен за счет бюджетных средств. В ноябре 2022 года глава Перми на прямой линии в соцсети сообщил, что городские власти вновь пытаются найти инвестора для достройки объекта.

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