Чиновникам и депутатам, участвующим в СВО, могут отменить обязанность отчитываться о доходах

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести в Госдуму законопроект о приостановке обязанности предоставлять сведения о доходах и расходах для участников СВО, сообщили в пресс-службе парламента.

В период проведения СВО граждане, которые в связи с профессиональной деятельностью обязаны отчитываться о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах (своих, супруга и несовершеннолетних детей) «объективно не могут заниматься отчетностью, как того требует закон». Законопроектом предлагается приостановить их обязанность отчитываться «на период участия в СВО и дать им три месяца на то, чтобы представить соответствующие сведения по окончании военной службы», отмечается в сообщении.

Согласно ФЗ «О противодействии коррупции», если гражданин, обязанный отчитываться о доходах и расходах своей семьи, не сделает этого, ему грозит освобождение от замещаемой должности или увольнение с государственной или муниципальной службы.

Майя Иванова

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