В Новороссийске задержали жителя, повредившего ночью шесть иномарок

Ночью в поселке Борисовка пьяный мужчина повредил шесть машин. Его задержали недалеко от места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

О повреждении иномарок в полицию сообщили их владельцы. Они проснулись ночью от срабатывающих автомобильных сигнализаций и увидели, как неизвестный мужчина бьет припаркованные автомобили руками и ногами, а также наваливается на них с разбегу, оставляя вмятины на капотах. Ущерб составил около 115 тыс. руб.

Сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия он находится под подпиской о невыезде.

Татьяна Ручкина

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