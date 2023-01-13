Мэр Перми прокомментировал проблемы с уборкой снега в городе

На встрече с главными редакторами пермских СМИ глава города Алексей Демкин прокомментировал проблемы с уборкой снега в районах. Господин Демкин заметил, что проблема ликвидации последствий снегопадов многофакторная. Контракты на содержание улиц заключались три года назад, тогда городские территории были разбиты на десять лотов. Согласно бюджетному финансированию, норматив по уборке территории Перми обеспечивается только на 42%. «Но из-за того, что происходит рост стоимости рабочей силы, техники и топлива, в начале этого года мы подошли к тому, что этот норматив обеспечивается примерно на 18%»,— уточнил глава Перми.

По словам господина Демкина, расторжение контрактов с действующими подрядчиками приведет к длительным юридическим спорам и «непрогнозируемым последствиям». Кроме того, две компании, которые в среднем содержат четверть территорий Перми, находятся в состоянии банкротства, что осложняет ситуацию. Главы районов в период снегопадов также стимулируют и «подгоняют» подрядчиков, добавил мэр Перми.

Алексей Демкин обратил внимание, что недавний снегопад был одним из сильнейших за последнее время. На некоторых региональных дорогах слой снега и вовсе остановил движение. Градоначальник поддержал решение о том, что структура региональных властей будет содержать Центральный планировочный район. Средства, высвободившиеся в муниципальном бюджете, город перераспределит на уборку территорий в других районах Перми.

Напомним, в начале декабря в Перми случился сильнейший за последние восемь лет снегопад. Из-за этого в городе возникли проблемы с уборкой улиц и, как следствие, образовался транспортный коллапс. Сложности с обслуживанием дорог появились не только в районах, но и в центре краевой столицы. В конце месяца власти оштрафовали подрядчиков двух районов на 10,3 млн руб. за некачественную уборку улиц. Специально созданное краевыми властями структурное подразделение КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ) должно было приступить к уборке улиц в центре города в январе.