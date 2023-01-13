Власти Краснодара обновили список продуктов и лекарств на случай ЧС

Глава Краснодара Евгений Наумов внес изменения в постановление о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Документ опубликован на сайте администрации города.

В связи с кадровыми изменениями обновлен список ответственных лиц, кроме того, в новой редакции утверждена номенклатура и объем резерва.

По сравнению с первой версией документа утвержденный накануне перечень сократился на 59 позиций, до 111. Например, из него исчезли хлеб, мука, соль, чай, овощи, фрукты и другие продукты. Остались — галеты, мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, сахар и вода.

Незначительно сократилось количество одежды (комплекты нательного белья, зимних костюмов и пр.). При этом объем горюче-смазочных материалов увеличился за счет прибавки 20 кг масла моторного для дизельных двигателей. Не изменилось количество стройматериалов (цемент, кирпич, гвозди, доски).

Список лекарственных препаратов сократился почти в три раза. Сейчас он включает дротаверин, йод, зеленку, нитроглицерин, амоксициллин, перекись водорода, тетрациклин и пр. Исключены: адреналин, сальбутамол, корвалол, лидокаин, полисорб, смекта и пр. Отдельным перечнем идут расходные материалы: бинт, марлевые маски, жгуты, лейкопластырь и др.

В список средств индивидуальной защиты, как и раньше, входят противогазы фильтрующие ГП-7 Б и легкие защитные костюмы Л-1 (их количество не изменилось).

Наталья Решетняк

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