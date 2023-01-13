Зарубежные СМИ: Почему данные о «золотых визах» возмутили британцев?

Великобритания нашла «золотые визы» у десяти попавших под санкции россиян. Именно столько бизнесменов получили вид на жительство в Соединенном Королевстве в обмен на инвестиции, а затем столкнулись с западными ограничениями, сообщила министр внутренних дел страны Суэлла Браверман. Так она прокомментировала итоги проверки, которую местные власти начали проводить после того, как год назад закрыли эту иммиграционную программу на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег. Впрочем, конкретных имен министр не назвала, из-за чего ее активно начала критиковать британская оппозиция. Тема стала одной из главных на страницах зарубежных СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Великобритания запустила программу «золотых виз» еще в 2008-м, напоминает The Independent. Чтобы получить вид на жительство, надо было вложить чуть больше $1 млн в британские облигации и акции. Позднее порог вырос до $2 млн. По словам главы МВД Суэллы Браверман, анализ этой программы показал, что некоторые иностранные инвесторы в этом случае могли быть связаны с коррупцией или организованной преступностью.

Тем не менее британские власти еще в прошлом году отменили эту программу, подчеркивает агентство Bloomberg. Лондон стал опасаться, что такими визами могут воспользоваться преступники, а путь к постоянному месту жительства и британскому гражданству был популярен среди богатых китайцев и россиян. Теперь же МВД привело конкретные цифры: визы первого уровня с 2008-го по 2015-м годы получили более 6 тыс. человек.

Вместе с тем Великобритания после начала военных действий на Украине ввела санкции в отношении 1,2 тыс. человек и 120 организаций, связанных с РФ, и заморозила российские активы более чем на $20 млрд, напоминает Financial Times.

Глава британского МВД, говоря о десяти россиянах с «золотыми визами», не указала их имен, а это, в свою очередь, возмутило оппозицию, пишет The Guardian. Лейбористы назвали заявления Браверман совершенно неадекватным ответом на очень серьезную озабоченность в связи с выдачей «золотых виз». Министр не указала, сколько таких разрешений было отозвано и чем угрожает стране тот факт, что ими могут пользоваться потенциально нечистые на руку граждане. Британские либерал-демократы между тем заявили: «Это попахивает сокрытием. В течение многих лет консервативное правительство обещало опубликовать обзор "золотой визы", чтобы мы могли понять, как окружение Путина использовало этот маршрут в нашу страну». Оппозиционеры в итоге назвали сообщения МВД страны фарсом.

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