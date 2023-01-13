Петербург вновь оказался первым в России по госпитализации с коронавирусом

Санкт-Петербург вновь занял первое место среди всех регионов России по госпитализации больных коронавирусом. Всего в РФ за сутки выявили 5 078 случаев заболевания, госпитализированы 876 человек.

Об этом в пятницу, 13 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В Петербурге зафиксировали 442 заболевших, госпитализировали 131 пациента, а выздоровели 378 человек. Умерли при этом 12 петербуржцев.

С начала пандемии в городе выявили 1 832 892 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 1 791 183 пациентов, а число летальных исходов достигло 36 742.

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