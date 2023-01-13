Министерство ТЭК и ЖКХ Кубани установило размер платы за капремонт на 2023 год

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края установило минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в размере 6,95 руб., приказ ведомства опубликован на сайте администрации региона.

«Установить минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2023 год — 6 руб. 95 коп. на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме»,— говорится в документе.

Плата не изменилась по сравнению с 2022 годом.

Андрей Ульченко

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