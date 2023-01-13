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Филиал «ПМУ» в 2022 году направил 85 млн руб. на пожарную безопасность

Объем инвестиций филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 2022 году составил 85 млн рублей.

Фото: Андрей Хузин

Фото: Андрей Хузин

В минувшем году введена в эксплуатацию установка локального газового пожаротушения в цехе по производству аммиака. Она предназначена для своевременного обнаружения, локализации и тушения пожара углекислым газом по 16 направлениям. Преимуществами технологии являются не только высокая эффективность, но и безопасность для оборудования и простота в обращении. На финансирование проекта направлено 72 млн рублей.

Автоматические системы управления технологическим процессом цехов по производству аммиака и карбамида были оснащены современной противопожарной защитой. В течение 2022 года также разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого здания и сооружения филиала.

Фото: Андрей Хузин

Фото: Андрей Хузин

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Обеспечение безопасности на предприятии является приоритетом для «Уралхима». От этого зависит самое главное — жизни и здоровье сотрудников, а также стабильность производственных процессов и их экологическая нейтральность. В 2023 году мы активно продолжим эту важную работу.

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (АО «Воскресенские минеральные удобрения») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.

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