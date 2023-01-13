В Крыму в 2022 году размер соцвыплат увеличился на 24%

В 2022 году жителям Крыма выплатили 24,2 млрд руб., что на 23,8% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба минфина республики.

Из общей суммы 60,9% средств было направлено на поддержку семей в связи с рождением и воспитанием детей, 24,3% составили выплаты отдельным категориям граждан. Еще 12,7% средств было направлено на оплату ЖКХ и льготный проезд для отдельных категорий населения и 2,1% — на соцвыплаты безработным.

На ежемесячные выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно в Крыму выделили более 6,3 млрд руб. Эту помощь сейчас получают 43 тыс. семей. На выплату пособий на ребенка одинокой матери, а также пособия на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, и помощь сиротам направили более 4,1 млрд руб.

Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получают более 13 тыс. семей. Всего на эти цели выделено 2,4 млрд руб. Ежемесячную помощь в случае рождения третьего и последующих детей получают более 7 тыс. семей. Им направили более 1,4 млрд руб.

На соцвыплаты отдельным категориям граждан направили 3,6 млрд руб. Их получили 287 тыс. человек. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан выделили 3,1 млрд руб. Еще более 1,1 млн руб. направили на соцподдержку граждан из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывших в Крым в экстренном массовом порядке.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram