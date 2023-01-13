Агрохолдинг «СТЕПЬ» собрал рекордный урожай яблок

Более 39 тысяч тонн яблок собрали в садах Агрохолдинга «СТЕПЬ» по итогам года. Урожай стал рекордным для компании, превысив прошлогодний более чем на 30%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»



В садах Агрохолдинга выращивается более 50 сортов яблок, большинство из которых в текущем сезоне показали урожайность выше плановых значений. Это результат применения эффективных агротехнологий, внедрения цифровых решений, выхода в фазу плодоношения молодых насаждений, а также благоприятных агроклиматических условий.

Компания завершает строительство новых площадей для фасовки яблок, что позволит обеспечить растущий спрос на фасованную продукцию. В текущем сезоне кратно выросли объемы поставок для интернет-ретейлера «Самокат» в мелкоформатной упаковке на 3 и 4 плода, а также начались отгрузки для сети магазинов здорового питания «ВкусВилл».

«СТЕПЬ» укрепляет сотрудничество с ключевыми партнерами – ретейлерами «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Магнит». На их полках представлены наиболее популярные у потребителей сорта - «Голден Делишес», «Фуджи», «Гренни Смит», «Ред Финч», «Ренет Симиренко». Кроме того, в ближайшее время начнутся продажи в сети премиум-класса «Азбука вкуса».

Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Возможность гарантировать стабильность поставок в течение года, высокий спрос со стороны потребителей, отличный вкус продукции и экологическая безопасность позволяют нам расширять пул партнеров и наращивать производство».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"