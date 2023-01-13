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Двух южноуральцев будут судить за неуплату таможенных платежей на 4,3 млн рублей

Двух жителей Челябинской области будут судить за неуплату таможенных платежей при ввозе дорогостоящих японских иномарок из Абхазии. Материалы уголовных дел направили на рассмотрение в Адлерский районный суд Сочи. Об этом сообщает Челябинская таможня.

Установлено, что двое жителей региона приобрели в Абхазии автомобили Lexus GS 350 и Toyota Crown Majesta. При ввозе машин в Россию они указали ложные сведения о том, что транспортные средства следуют транзитом в другую страну. Тем самым граждане уклонились от уплаты таможенных платежей на 2,2 млн руб. и 2,1 млн руб. соответственно. В отношении них возбудили уголовные дела по ст. 194 УК РФ.

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