Полиция проверяет информацию о мужчине с пистолетом, которого заметили рядом со школой на Широкой Речке

Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о мужчине, которого заметили на Широкой Речке (район города) рядом со школой с пистолетом. Как сообщает портал Е1 со ссылкой на очевидцев, на ул. Савкова, 46 мужчина достал травматической пистолет и сделал холостой выстрел, после чего направился в сторону Ручейной, 55.

Как рассказали «Ъ-Урал» в УМВД по Екатеринбургу, соответствующее сообщение поступило в отдел полиции №8. «В настоящее время сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию», — прокомментировали в полиции.

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