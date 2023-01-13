Суд отправил под домашний арест помощника депутата гордумы Томска по делу о порче баннеров в поддержку СВО

Сегодня Кировский райсуд Томска, удовлетворив ходатайство следствия, поместил под домашний арест на два месяца Станислава Шмакова — помощника депутата гордумы Томска от партии «Яблоко» Давида Аветяна. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил адвокат Константин Мухаметкалиев.

Адвокат пояснил, что его подзащитный фигурирует в уголовном деле о порче баннеров в поддержку специальной военной операции на Украине. Оно расследуется по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм, максимальное наказание — три года лишения свободы) и насчитывает пять эпизодов.

Станислава Шмакова задержали 11 января на 48 часов, у него дома прошел обыск. Местное отделение партии «Яблоко» сообщило, что после обыска он пропал. «Родственники и коллеги Станислава Шмакова связались со всеми районным отделениями полиции в Томске, Следственным комитетом, ФСБ и управлением по противодействию экстремизму. Ни одно ведомство не подтвердило, что к ним после допроса привезли Станислава Шмакова. Семья гражданского активиста обратилась в отделение полиции по месту жительства Шмакова с заявлением о розыске», — говорится в сообщении реготделения.

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Илья Николаев