Проверка слуха

Как появился термин «коктейль Молотова»? Действительно ли рэп снижает умственные способности, а классическая музыка повышает? И почему известный педагог Мария Монтессори оставила своего сына? Подробности — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Углеродный баланс в экологии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для борьбы с изменением климата Всемирный экономический форум предложил усыпить миллион домашних кошек и собак?

Всемирный экономический форум действительно не раз выражал озабоченность проблемой изменения климата, в том числе сообщая, что производство кормов для питомцев и их содержание оставляет немалый углеродный след. Однако к массовому убийству домашних животных организация никогда не призывала, как и ведущие средства массовой информации, на которые ссылаются конспирологические ресурсы.

Действительно, в СМИ неоднократно освещались варианты минимизации углеродного следа. Специалисты предлагают пересмотреть рацион питомцев, использовать экологичные наполнители для кошачьих лотков, выбирать разлагающиеся пакеты для сбора экскрементов, а также вдумчиво выбирать породу питомца. Ведь углеродный след от чихуахуа значительно меньше следа от сенбернара. К тому же многие породы имеют ряд специфических заболеваний, и ветеринарная помощь им тоже оставляет значительный углеродный след.

Более того, идея умерщвления домашних животных противоречит экологической логике. В большинстве стран мира питомцев после смерти в обязательном порядке кремируют, и эта процедура сама по себе оставляет существенный углеродный след.

Вердикт — это фейк.

Семейная педагогика

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Известный педагог Мария Монтессори сдала своего ребенка в детский дом, чтобы посвятить себя чужим детям?

Монтессори — итальянский врач и педагог, в честь которой названа система воспитания, основанная на принципах максимальной свободы развития ребенка. Мария родилась в небольшом итальянском городке Кьяравалле в 1870 году. В возрасте 12 лет она смогла поступить в техническую школу, куда до этого принимали только мальчиков. Затем она снова сумела преодолеть неравенство и добилась зачисления в медицинскую школу Римского университета. После его окончания Монтессори была назначена помощником врача в психиатрической клинике, где и начала работать с детьми, имеющими особенности развития.

В конце 1890-х Мария Монтессори вступает в отношения с коллегой-врачом Джузеппе Монтесано. При этом пара сохраняет свой роман в тайне, вероятно, из-за существенной разницы в социальном положении. В 1898 году Мария вне брака родила сына Марио, но отец согласился дать ему свою фамилию. А спустя несколько лет Монтессори и Монтесано расстались. После разрыва их сын остался жить в семье родственников отца. При этом Мария регулярно навещала Марио, который, правда, не знал, что она его настоящая мать. И только в подростковом возрасте Монтессори открыла ему правду.

Но это, согласно воспоминаниям дочери Марио Марилены, никоим образом не ухудшило их отношений — сын по-прежнему бесконечно любил Марию. В итоге Марио стал преданным сторонником педагогики матери и впоследствии возглавил Международную ассоциацию Монтессори.

Вердикт — большей частью неправда.

Умственная зарядка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Классическая музыка повышает интеллект, а рэп — снижает?

Распространено мнение, что произведения классиков предпочитают интеллектуалы, а рэп слушают люди, не обладающие выдающимися умственными способностями. Говоря о влиянии музыки на интеллект, многие упоминают так называемый эффект Моцарта. 30 лет назад его описал французский исследователь Альфред Томатис.

Он утверждал, что классика может благотворно влиять на человека — с ее помощью можно «тренировать» мозг и даже лечить некоторые заболевания. Ученые попытались проверить этот эффект, и действительно у испытуемых, которым давали слушать классические произведения, концентрация внимания и скорость решения задач оказались выше, чем у других групп. Однако «эффект Моцарта» оказался кратковременным: «заряда» классики хватало лишь на 15 мин умственной работы.

В 2010 году группа исследователей из Вены обобщила данные более 40 экспериментов. Ученые сравнивали классику, музыку других жанров и тишину. И подтвердить существование «эффекта Моцарта» им не удалось. А пару лет спустя уже их американские коллеги сравнили влияние классики, рэпа и тишины на внимательность. Испытуемым предложили задачи на запоминание и игру на концентрацию. Группа, которая слушала рэп, справилась с заданиями на запоминание хуже тех, кто слушал классические произведения. Но ученые предположили, что звучащий на фоне рэп отвлекал участников от самих тестов, а классическая музыка, напротив, концентрировала внимание.

Вердикт — скорее всего, неправда.

Зажигательная терминология

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Правда ли, что название «коктейль Молотова» придумали в СССР?

В русскоязычных блогах и СМИ часто утверждается, что бутылку с зажигательной смесью советские изобретатели назвали в честь наркома Вячеслава Молотова, который во время войны отвечал за вооружения. Западные же источники наряду с этим указывают, что имя коктейлю равным образом могли дать финские военные во время Зимней войны с СССР.

Советскую версию подтвердил сам Молотов. В 80-е годы он рассказывал, как в начале Великой Отечественной подписал постановление о массовом производстве зажигательных снарядов. А вскоре узнал, что немцы прозвали эти бутылки его именем, из чего даже был сделан вывод, что в советском правительстве есть вражеский разведчик. Однако и технология самих зажигательных «коктейлей», и название «Молотов» появилось задолго до лета 1941-го. Совершенно точно их применяли уже во время гражданской войны в Испании 1936-39 годов. А во время советско-финской войны производство этого оружия поставили на поток.

Но почему «Молотов»? Дело в том, что нарком иностранных дел олицетворял внешнюю политику Советов. Спустя несколько дней после начала Зимней войны в Лиге Наций Молотов уверял, что СССР не агрессор, напротив, он помогает соседнему народу и заключил договор о взаимопомощи и дружбе — имелось в виду марионеточное правительство Финляндии, поставленное Москвой.

Финны ответили на это саркастически: 250-киллограмовые советские кассетные бомбы стали называть «хлебными корзинами Молотова» и сочинили песню «Нет, Молотов!» («Njet, Molotoff!»), в которой говорилось о вранье советского руководителя. Очевидно, что в этом контексте появилось и название «коктейль Молотова». Употребление термина легко проследить по шведской прессе 1940 года — уже с января это название встречается в газетах постоянно.

Вердикт — это неправда.

Дорогой друг

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Русское слово «шаромыжник» французского происхождения?

История слова «шаромыжник», означающего жулика и обманщика, обычно связывают с Отечественной войной 1812 года. Самая популярная версия выглядит так: замерзшие и оголодавшие наполеоновские солдаты, отступая от Москвы на запад, жалобно обращались с просьбой дать им что-нибудь поесть к русским крестьянам как к лучшим друзьям, со словами cher ami, что означает «дорогой друг». За это попрошайки и получили от местного населения насмешливую кличку «шаромыги» или «шаромыжники».

Спор о происхождении слова «шаромыга» шел еще с конца XIX века. В журнале «Филологические записки» за 1889 год есть статья известного лингвиста Ивана Желтова, в которой тот указывает на французскую историю слова. Но к той же статье есть примечание редактора журнала Алексея Хованского. Он придерживался прямо противоположной версии. По его мнению, это выражение имеет русские корни и связано с жаргонным «получить что-либо на шару», то есть даром.

В дальнейшем обе версии происхождения «шаромыжников» находили в рядах филологов и сторонников, и противников. А потому по сей день консенсуса по этому вопросу нет.

Вердикт — это не точно.