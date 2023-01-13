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HeadHunter: в Нижегородской области стало меньше вакансий и больше резюме

За 2022 год в Нижегородской области было опубликовано на 6% меньше вакансий, чем в предыдущем году, сообщили в сервисе по поиску работы HeadHunter. Резюме при этом стало на 15% больше.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Такую динамику вакансий аналитики объясняют гиперактивностью работодателей в предыдущем году. «На протяжении всего 2021 года количество предложений о работе было рекордным»,– отмечают в HH.ru. Количество объявлений стало сокращаться в феврале, после начала спецоперации на Украине. Пик спада пришелся на май, в регионе было открыто на 27% меньше вакансий, чем год назад. Ситуация стала восстанавливаться в июне, а к декабрю активность работодателей приблизилась к уровню прошлого года.

Активность соискателей в 2022 году тоже была неравномерной. Нехарактерный всплеск интереса к поиску работы пришелся на лето. «Одна из причин: уход некоторых иностранных компаний, однако не стоит переоценивать влияние этого фактора»,– отмечают в HH.ru. По словам экспертов, часть зарубежных активов перешла к новым владельцам, и в этом случае сотрудникам сохранили рабочие места. Многие из тех, кто все же лишился работы, получил несколько окладов в качестве компенсации, поэтому не стремился сразу выходить на рынок труда.

Несмотря на рост количества резюме, нижегородские компании продолжают конкурировать за персонал. В среднем на одну вакансию приходится четыре соискателя, тогда как нормальной ситуацией для рынка считается шесть резюме.

Анастасия Еремина

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