Путь от Волгограда до хутора Пристеновский сократится на 70 км

В Волгоградской области завершено строительство 10-километрового участка дороги к хутору Пристеновский. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Новый дорожный объект вошел в программу «Развитие транспортной схемы и обеспечение безопасного движения Волгоградской области». Он походит через Суровикинский и Чернышковский районы и на 70 км сократит путь от села до Волгограда.

На объекте уложено дорожное полотно, 17 водопропускных труб, в том числе гофрированную арочную трубу через реку Солонная, установлено 66 дорожных знаков, 375 сигнальных столбиков, смонтировано свыше 2 тыс. погонных метров барьерного ограждения.

Марина Ковалева