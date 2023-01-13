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Школу реставрации планируют открыть в Нижнем Новгороде в 2023 году

В Нижнем Новгороде в 2023 году планируют открыть школу реставрации для сохранения традиции деревянного зодчества, сообщили в пресс-службе правительства региона. Она расположится в здании Нижполиграфа на улице Варварской, 32.

Проект ремонта помещения площадью 200 кв. м под мастерские планируют подготовить к концу января. Там появятся системы пожаротушения и вентиляции, учебный класс, столярная мастерская, цех и склад для деревянных элементов.

На создание школы реставрации из областного бюджета направили 14 млн руб.

Елена Ковалева

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