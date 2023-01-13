Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Муртазы Рахимова

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Башкирии Муртазы Рахимовы. Об этом он заявил на церемонии прощания с экс-главой республики.

«Муртаза Губайдуллович был для нас очень близким человеком. Это огромная потеря не только для Башкортостана и Татарстана, но и в целом для всей России», — отметил господин Минниханов.

По словам президента, Муртаза Рахимов отдал все силы для развития Башкирии и России. Также, как считает господин Минниханов, первый президент Башкирии был примером для других, а его смерть стала невосполнимой утратой.

В церемонии также участвовал госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. «Мы с Муртазой Губайдуловичем и соревновались, и ревновали, и спорили, но всегда находили общий язык. А найти общий язык с ним, да и со мной, всегда непросто»,– сказал он.

"Ъ-Казань"