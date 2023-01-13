ЕСПЧ присудил участникам протестов в сквере у Драмтеатра по 4 тыс. евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил денежную компенсацию в размере €3,9 тыс. жителям Екатеринбурга, задержанным во время протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра Драмы. Об этом в соцсетях сообщил адвокат Алексей Бушмаков. Суд решил, при каждом задержании были нарушены Конвенциональные права заявителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Впервые ЕСПЧ присудил компенсацию по итогам протестов в сквере в ноябре прошлого года. Тогда суд встал на сторону Даниила Пугина, которого в мае 2019 года арестовали на четверо суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра прошли в Екатеринбурге с 13 по 16 мая 2019 года. За четыре дня полиция задержала около 100 человек, 30 из них арестовали, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Также было возбуждено несколько уголовных дел. Станиславу Мельниченко было назначено 300 часов обязательных работ за оскорбление представителя власти (ст. 139 УК РФ). Также были возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ) и по факту порчи имущества.

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