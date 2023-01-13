На Кубани за сутки выявили 27 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 27 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 12 заболевших, в Новороссийске — четыре, Армавире — три, Сочи — два. Еще по одному жителю заболели в Анапе, Динском, Каневском, Павловском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 156 человек, в стационарах — 77.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 344 250 случаев коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 332 879 человек, скончались — 11 138 пациентов.

Татьяна Ручкина

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