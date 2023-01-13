В Волгоградской области подросток погиб от отравления угарным газом в ванной

В Камышине Волгоградской области по факту гибели 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что 12 января юноша находился у себя дома вместе с мамой. Он пошел в ванную и долго не возвращался, из-за чего мать заглянула к нему. Подросток был без сознания. Женщина вызвала скорую помощь, однако спасти ребенка не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти школьника стало отравление угарным газом.

Следователи во время осмотра места происшествия установили факт наличия обратной тяги при открытой дверце дымохода, подключенного к газовой колонке, и закрытом окне. В СУ СК отмечают, что в этом случае продукты горения могли скапливаться в ванной в представляющем угрозу жизни и здоровью количестве. Назначен комплекс экспертиз.

Марина Ковалева