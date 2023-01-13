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В Краснодаре бывший высокопоставленный сотрудник управления автодорожного надзора осужден за взятки

Первомайский районный суд Краснодара признал Виталия Андрющенко, бывшего начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, виновным в получении взяток от подчиненных. Экс-чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 2 месяца с отбыванием в колонии строгого режима.

Расследованием уголовного дела в отношении Виталия Андрющенко занималось управление СКР по Краснодарскому краю. Следствие установило, что в период с 2018 года по 2020 год господин Андрющенко систематически получал взятки от двоих подчиненных за общее покровительство по службе. Всего высокопоставленный сотрудник управления автодорожного надзора получил незаконное вознаграждение в сумме 1,1 млн руб., денежные средства были переданы его сожительнице.

Приговором суда мера пресечения в виде домашнего ареста Виталия Андрющенко была отменена, подсудимый взят под стражу в зале суда.

Анна Перова, Краснодар

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