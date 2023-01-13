Fitch Ratings сообщило о проблемах в реализации Транскаспийского газопровода

Проект Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Европу столкнулся с серьезными препятствиями, которые мешают его развитию, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. По оценке агентства, существует вероятность, что найти постоянных покупателей газа будет трудно из-за сильной конкуренции со стороны других источников поставок.

В материалах агентства, которые приводит «РИА Новости», говорится, что зависимость от европейского рынка может привести к проблемам при реализации проекта Транскаспийского газопровода, учитывая прогноз спроса на сырье, а также масштабную конкуренцию, вызванную предложениями других источников поставок — в основном российского газа и сжиженного природного газа.

Кроме того, отмечает Fitch Ratings, проект газопровода будет очень капиталоемким и для его поддержки потребуется большая база постоянных покупателей. Однако существует вероятность, что найти таких покупателей будет трудно, поскольку политика Евросоюза направлена на снижение уровня выбросов углеводорода, а цена на него в регионе продолжает расти.

Главы стран «каспийской пятерки» в августе 2018 года подписали в Казахстане конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. В связи с этим Туркменистан рассчитывал диверсифицировать свой газовый экспорт и решить проблему с выводом природного газа на иностранные рынки, в том числе на европейский. Ашхабад, в частности, предполагал, что конвенция позволит построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключиться к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

Проект Транскаспийского газопровода обсуждается с середины 1990-х, его суть в том, чтобы, соединив газотранспортные системы этих стран, поставлять туркменский газ транзитом через Грузию и Турцию в Европу.

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