Крещенскую купель в Ижевске откроют 18 января в районе городского пляжа

В столице Удмуртии 18 января откроют специально оборудованную купель на ижевском пруду в районе пляжа. Как сообщил во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, появится она рядом со станцией спасателей на улице Береговая. Купель будет работать до полуночи 19 января.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Отмечается, что в Ижевске это будет единственное официальное место для крещенских купаний. Здесь обустроят безопасные мостки с подсветкой и установят обогреваемые палатки. На месте будет дежурить скорая помощь, спасатели, полиция и ГИБДД.