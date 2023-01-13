Крещенскую купель в Ижевске откроют 18 января в районе городского пляжа

В столице Удмуртии 18 января откроют специально оборудованную купель на ижевском пруду в районе пляжа. Как сообщил во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, появится она рядом со станцией спасателей на улице Береговая. Купель будет работать до полуночи 19 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отмечается, что в Ижевске это будет единственное официальное место для крещенских купаний. Здесь обустроят безопасные мостки с подсветкой и установят обогреваемые палатки. На месте будет дежурить скорая помощь, спасатели, полиция и ГИБДД.