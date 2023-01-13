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Крещенскую купель в Ижевске откроют 18 января в районе городского пляжа

В столице Удмуртии 18 января откроют специально оборудованную купель на ижевском пруду в районе пляжа. Как сообщил во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, появится она рядом со станцией спасателей на улице Береговая. Купель будет работать до полуночи 19 января.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отмечается, что в Ижевске это будет единственное официальное место для крещенских купаний. Здесь обустроят безопасные мостки с подсветкой и установят обогреваемые палатки. На месте будет дежурить скорая помощь, спасатели, полиция и ГИБДД.

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