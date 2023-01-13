«Плавали на рифы, загорали и много-много ели»

Прямая речь

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Аркадий Чернецкий, первый заместитель председателя заксобрания Свердловской области, вице-президент Национального объединения строителей:

— Сам Новый год встречали дома, собирались семьей, устраивали домашний ужин смотрели обращение нашего президента…. На улице во дворе нарядили елку. Затем, через несколько дней, мы с женой отправились санаторий в Тюменскую область, давно про него думали. Взяли недельку отпуска и сейчас находимся здесь.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Виктор Гончаренко, главный тренер футбольного клуба «Урал»:

— Новый год провел в кругу семьи, как и в последние уже несколько лет. Были дома, никуда не выходили. Поел как всегда салата оливье, уснул перед телевизором в 02:30. Вот такой Новый год. Что касается Старого Нового года, то мы уже на сборах. Уже рабочее настроение.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области:

— Новый год для меня — это всегда возможность провести время с детьми, которые редко видят своего папу из-за его работы. Встретил праздники с ними дома со всеми стандартными новогодними активностями, поездкой на елку и навещанием родственников. Но отдых получился недолгий: уже 4 января уехал на север Свердловской области — контролировать строительство туристических объектов. Делать это в -30°С, конечно, отдельный вид искусства. Старый Новый год встречать не планирую, если и буду что-то праздновать сегодня — так это День российской печати.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Антон Баков, уральский политик и бизнесмен:

— Мы с семьей моего младшего сына и внучкой встретили Новый год и Старый Новый год на Мальдивах. Скоро будем возвращаться в морозный Урал. Мы плавали на рифы, смотрели на рифовых рыб, купались, загорали и много-много ели. Раньше, когда в нашей семье были школьники, мы часто встречали новогодние праздники в семейных путешествиях. Потом прервали эту традицию, сейчас надеемся ее возобновить — как раз в будущем году двух детей отправим в первый класс.

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Георгий Белоусов, нападающий ХК «Автомобилист»:

— В этот раз на Новый год удалось съездить с семьей в термальный комплекс «Баден-Баден термы Еткуль» в Челябинской области. Было необычно, потому что последнее время отмечали дома. В этот раз нам очень понравилось классная атмосфера праздника: было много людей, конкурсы, салюты и многое другое. Катались на коньках и на тюбингах, гуляли на свежем воздухе, купались. А вот Старый Новый год не планируем отмечать. Завтра улетаем с командой на выездные матчи — так сказать начинаются рабочие дни.

Фото: Из личного архива Василия Рубана

Василий Рубан, директор АКАР Урал (представительство Ассоциации коммуникационных агентств России), директор рекламного агентства «Штольцман и Кац»:

— Мы не большие любители масштабно отмечать праздники на стороне. У нас в агентстве скорее домашняя атмосфера, поэтому и Новый год мы отмечаем в офисе: закупаемся всем необходимым, собираемся всей командой, зовем бывших коллег и в формате почти квартирника что-то обсуждаем, обязательно играем в игры. Но в этом году решили добавить больше активностей, после офиса все вместе отправились в клуб на джазовый концерт, а кто-то после концерта отправился в другой клуб. Мы не так часто выходим все вместе, поэтому получилось по-настоящему весело и круто. Еще одна новогодняя традиция в офисе — игра в тайного Санту. Мне, например, кто-то из коллег подарил футбольный свисток, он реально громкий — весь офис можно оглушить, но я им иногда пользуюсь.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

— Новый Год встречала в кругу семьи, на столе были традиционные для праздника блюда. Но праздников у меня и остальных сотрудников аппарата омбудсмена не было. Мы работали ежедневно, почти круглосуточно — горячая линия для участников спецоперации действовать не переставала ни на секунду. Старый Новый год я не отмечаю, хотя сегодня иду на концерт отца Гермогена.

Фото: Пресс-служба Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР

Денис Бабушкин, руководитель дивизиона «Екатеринбург» Уральского банка реконструкции и развития:

— В этом году мы семьей и с нашей большой компанией ездили на два дня на базу в Сысерти. Там были и баня, и салюты. Конечно, мы предусмотрели все, чтобы было весело и детям, и молодежи. Новогодние праздники мы традиционно проводим на свежем воздухе для того, чтобы хотя бы 9 из 365 дней провести вне стен и зарядиться здоровьем. Старый новый год — это всегда семейный праздник. Каждый год мы выбираем новый вкусный ресторан и идем пробовать что-то необычное.

Вячеслав Вегнер, депутат законодательного собрания Свердловской области:

— Отпраздновал Новый год в кругу семьи, детей и друзей. Обязательно было оливье, мандарины и «Советское», именно «Советское» шампанское, ну и бутерброды с красной икрой. В праздничные дни поехал в Москву на пару дней, правда, там было очень холодно, погода не благоприятствовала уличным прогулкам. Старый Новый год не празднуем.

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Алексей Василевский, защитник ХК «Автомобилист»:

— Новогодние праздники для хоккеистов всегда проходят быстро. Бывало, что Новый год вообще приходилось встречать в самолете — когда я возвращался 31 декабря из Швейцарии с матчей Кубка Шпенглера. В этот раз удалось отметить праздники дома с семьей. Мы с командой вернулись 30 декабря после выездного матча в Новосибирске и получили два дня отдыха. За новогодним столом собралось 10 человек — супруга, дети, родители, бабушки, дедушки. Немножко отдохнули, побыли вместе, а 2 января уже была первая в 2023 году тренировка. Старый новый год традиции отмечать нет. Да и когда? Все эти дни у команды тренировки, а 15 января важная выездная игра.

Фото: СКБ Контур

Александра Батина, HR-директор СКБ Контур:

— Новый год — это прежде всего семейный праздник, и проводила я его со своими близкими. В «Контуре» перед Новым годом для детей сотрудников мы устраиваем «горячую линию» с Дедом Морозом и Снегурочкой в «Контур.Толке». Со старшими такое уже не пройдет, а мои младшие дети с удовольствием рассказывают о своих заветных желаниях и просто любят душевно поболтать. Так традиция «Контура» стала и нашей семейной традицией. Эти пять минут общения со сказочными персонажами погружают и детей, и меня в праздничную атмосферу.

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