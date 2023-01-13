Участок МЦК между станциями «Хорошево» и «Крымская» закроется с 21 по 22 января

Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) между станциями «Хорошево» и «Крымская» временно приостановят с 21 по 22 января. Соответственно будут закрыты станции «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина». Как сообщили в Московской железной дороге (МЖД), это необходимо для установки сооружений, которые будут использованы при строительстве пешеходного тоннеля в районе «Москва-Сити».

«Новый тоннель длиной 30 метров в перспективе свяжет станции ''Тестовская'' МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4. Из него по мосту можно будет перейти к жилому комплексу или выйти на Проектируемый проезд. Вдоль платформы будет организована крытая пешеходная галерея для перехода от жилого комплекса к метро ''Международная'' и МЦК ''Деловой центр''. Южный вестибюль также интегрируют с МЦК и метро»,— говорится в сообщении на сайте МЖД. В течение этих суток поезда на МЦК будут следовать с интервалом восемь минут.

Как сообщили в МЖД, на станции «Тестовская» МЦД-4 построено две платформы с навесами во всю длину. Движение на МЦД-4 планируется открыть в 2023 году.

Лусине Баласян