В Башкирии на развитие сельских территорий в 2022 году направили 2,1 млрд рублей

В Башкирии на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году направили 2,1 млрд руб., выделенных из федерального и регионального бюджетов. На эти средства были построены 68 объектов, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

По словам министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, в рамках реализации госпрограммы 51 семья получила субсидии на улучшение жилищных условий. Было построено 19 домов, переданных семьям по договору найма, реализованы 40 проектов по благоустройству сельских территорий.

В прошлом году 790 жителей республики воспользовались льготной сельской ипотекой, оформив кредиты на 2,1 млрд руб., а в рамках проекта «Содействие занятости сельского населения» 106 предприятий получили компенсацию расходов на обучение 470 работников.

Карина Мамаева

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