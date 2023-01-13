Мнимый иностранец и гадалка выманили у дзержинской пенсионерки 5,5 млн рублей

В полицию Дзержинска обратилась 67-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области. Женщина пожаловалась, что перевела неизвестным 5,5 млн руб.

По данным следствия, в 2022 году потерпевшая переписывалась с мужчиной якобы из Австралии. Она не сомневалась в происхождении иностранца, славшего ей голосовые сообщения с характерным акцентом. Под предлогом переезда в Россию мужчина просил у нее деньги, пенсионерка в общей сложности перевела ему 4,8 млн руб. Затем «иностранец» перестал выходить на связь.

Позднее с потерпевшей связалась неизвестная женщина и пообещала решить проблему с помощью магии. За якобы обряд пенсионерка заплатила 770 тыс. руб., а «гадалка» перестала отвечать на звонки. По заявлению женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Владимир Зубарев