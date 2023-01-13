90% пациентов с обморожением 1 РКБ в Ижевске получили его в состоянии опьянения

В Удмуртии 90% пациентов ожогового отделения Первой республиканской клинической больницы получили обморожения в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба минздрава республики. Так, за три последних праздничных дня в отделение поступило 12 человек, из числа которых практически все получили холодовые травмы в нетрезвом состоянии.

По словам заведующего ожоговым отделением 1 РКБ Алексея Микличева, при употреблении алкоголя люди не сразу понимают состояние организма, однако затем бывает поздно. «Они поступают в наше отделение с тяжелыми обморожениями, которые не поддаются лечению и, зачастую, приводят к ампутации конечностей»,— рассказал господин Микличев.