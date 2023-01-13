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Фонд президентских грантов выделил Челябинской области 81 млн рублей

Челябинская область получит 81,1 млн руб. от фонда президентских грантов на по поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году. При этом регион запрашивал 118,5 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте фонда.

По решению координационного комитета, всего 81 регион получит более 2 млрд руб. на собственную конкурсную поддержку НКО. Сами субъекты предусмотрели на эти цели 3,1 млрд руб. Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область получила самую большую сумму. Ханты-Мансийскому округу фонд выделил 74,7 млн руб., что в два раза меньше запрашиваемой суммы (150 млн). Тюменская область получит 37,2 млн (48 млн), Свердловская – 32,1 млн (35 млн), Ямало-Ненецкий АО – 25,9 млн (69,3 млн). Только Курганской области выделили всю запрашиваемую сумму – 11,5 млн руб.

Помимо этого Фонд президентских грантов напрямую направит 1845 НКО из всех регионов РФ 4,3 млрд руб., которые стали победителями первого конкурса 2023 года.

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