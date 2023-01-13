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Доходы бюджета Нижегородской области превысили 280 млрд рублей в 2022 году

По итогам 2022 году в бюджет Нижегородской области поступило 280,4 млрд руб., предварительно сообщили в региональном минфине. Это на 14% больше, чем в 2021 году.

Объем налоговых и неналоговых поступлений вырос на 19,9% к уровню прошлого года и составил 213,9 млрд руб. Расходы исполнены в объеме 301,1 млрд руб. Таким образом, дефицит составил 22,7 млрд руб.

В консолидированный бюджет (с учетом бюджетов всех уровней) Нижегородской области в 2022 году поступило 330,4 млрд руб. Расходы исполнены на сумму 351,2 млрд руб.

«Наши пессимистичные прогнозы, к счастью, не оправдались. Нам удалось сохранить положительную динамику развития большинства отраслей экономики области, избежать снижения доходов и даже обеспечить дополнительные поступления в бюджет»,— сказал замгубернатора Егор Поляков.

Елена Ковалева

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