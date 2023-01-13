На Кубани в 2023 году будут продавать новые электрокроссоверы и электроминивэн

Производитель автомобилей «Моторинвест» намерен запустить в производство три новые модели российских электромобилей под брендом Evolute, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Новинки появятся во втором квартале 2023 года. В числе новых моделей — электрокроссовер Evolute i-Jet и электроминивэн Evolute i-Van. Название еще одного кроссовера предприятие пока не называет.

«Во II квартале текущего года компания рассчитывает начать производство электрокроссовера Evolute i-Jet, электроминивэна Evolute i-Van и еще одного кроссовера, название и подробную информацию о котором мы предоставим в ближайшее время»,— говорится в сообщении.

Запуск серийного производства электромобилей под брендом Evolute состоялся на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области в сентябре прошлого года. Первым автомобилем, сошедшем с конвейера, стал седан Evolute I-Pro. Сегодня модельный ряд компании насчитывает две модели.

Дилерская сеть компании развернута в семи городах России, включая Краснодар и Сочи.

Андрей Ульченко

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