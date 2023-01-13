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Коммерсантъ FM
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Зарплата гендиректора Apple Тима Кука будет сокращена на 40% в 2023 году

В 2023 году зарплата генерального директора Apple Тима Кука будет сокращена на 40%, до $49 млн. Об этом корпорация сообщила в четверг, 12 января, в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Как отмечает компания, решение о сокращении было принято по просьбе самого господина Кука, который отреагировал на результаты голосования акционеров по этому вопросу.

Еще в начале прошлого года сообщалось, что консалтинговая компания Institutional Shareholder Services порекомендовала акционерам Apple голосовать против выплаты господину Куку годового вознаграждения в $99 млн. В итоге размер вознаграждения господина Кука поддержали 64% акционеров. Это существенно ниже, чем в предыдущие годы: так, в 2020-м было получено одобрение 95% акционеров.

В целом в последнее время все более частыми стали «восстания акционеров» крупных компаний, когда более 50% акционеров отказывались поддерживать предложения компаний о зарплатах топ-менеджеров. В случае с Apple уровень одобрения не опустился ниже 50%, однако существенно снизился. В заявлении компании отметили это сокращение как одну из причин решения. Кроме того, перед принятием решения о размере компенсации на 2023 год руководство Apple проконсультировалось с представителями крупнейших акционеров компании.

Яна Рождественская

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