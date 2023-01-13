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Купели для крещенских купаний оборудуют в Нижнем Новгороде

На крещенские купания в Нижнем Новгороде в ночь с 18 на 19 января оборудуют восемь купелей, сообщил мэр Юрий Шалабаев. У каждой проруби будут дежурить спасатели, все водоемы предварительно будут обследованы.

Места для купания появятся:

  • на Парковом озере стадиона «Труд»;
  • у церкви Троицы на улице Кима, 77 в Сормове;
  • на первом парковом озере в Автозаводском районе;
  • на набережной Гребного канала;
  • на Силикатном озере;
  • на втором озере Щелоковского хутора;
  • у храма в Сартаково – две проруби.

Перед крещенскими купаниями спасатели обследуют все водоемы.

«Посещайте только те места купаний, которые специально организованы для этого профессионалами, чтобы не омрачить светлый праздник себе и своим близким»,– написал Юрий Шалабаев..

Анастасия Еремина

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