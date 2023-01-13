Купели для крещенских купаний оборудуют в Нижнем Новгороде

На крещенские купания в Нижнем Новгороде в ночь с 18 на 19 января оборудуют восемь купелей, сообщил мэр Юрий Шалабаев. У каждой проруби будут дежурить спасатели, все водоемы предварительно будут обследованы.
Места для купания появятся:
- на Парковом озере стадиона «Труд»;
- у церкви Троицы на улице Кима, 77 в Сормове;
- на первом парковом озере в Автозаводском районе;
- на набережной Гребного канала;
- на Силикатном озере;
- на втором озере Щелоковского хутора;
- у храма в Сартаково – две проруби.
Перед крещенскими купаниями спасатели обследуют все водоемы.
«Посещайте только те места купаний, которые специально организованы для этого профессионалами, чтобы не омрачить светлый праздник себе и своим близким»,– написал Юрий Шалабаев..