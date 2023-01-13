В 2023 году педагогам Кубани выделят 124 млн рублей по программе «Земский учитель»

В 2023 году 124 педагога Краснодарского края могут получить единовременную выплату в размере 1 млн руб. по программе «Земский учитель». Выплаты получат учителя, прибывшие по программе работать в село, поселок или город с населением до 50 тыс. человек. Вакансии открыты в 37 муниципалитетах края, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Эти средства педагог может использовать по своему усмотрению, но обязуется отработать в сельской школе 5 лет»,— сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Заявки на участие будут приниматься с 15 января по 15 апреля. Их могут подать педагоги в возрасте до 55 лет, имеющие как среднее профессиональное, так и высшее образование. Победителей определит конкурсная комиссия, которая будет учитывать педагогический стаж, непрерывность работы в одной школе, квалификационную категорию и личные достижения учителя.

Федеральную программу «Земский учитель» запустили в Краснодарском крае в 2020 году. По ней в сельские школы на конкурсной основе уже трудоустроили 208 учителей.

Татьяна Ручкина

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