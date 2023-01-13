В Ярославле началась видеофиксация непристегнутых ремней безопасности

В Ярославле установили первые камеры с фиксацией непристегнутых ремней безопасности водителя и пассажира, сообщает пресс-служба правительства области. За первые десять дней работы выявлено более 90 нарушений требований правил дорожного движения, обязывающих водителя и пассажира быть пристегнутыми ремнями безопасности во время движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Камерами с новым функционалом планируется оборудовать еще 20 перекрестков с высокой аварийностью.

Всего в Ярославской области установлено 136 специальных комплексов, фиксирующих проезд на запрещающий сигнал светофора, превышения скорости, игнорирования разметки и заезда за стоп-линию.

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