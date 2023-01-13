СКР подозревает уфимские органы опеки в халатности

Следственный отдел по Калининскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам халатности в отношении органов опеки и попечительства (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Во время мониторинга соцстей ведомство обнаружило сообщение о 44-летней уфимке Елене Балаганской, которая жестоко обращалась со своими детьми 9 и 11 лет: не кормила и не обеспечивала их необходимыми вещами, надолго оставляла без присмотра. Ранее она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, но органы опеки и попечительства не контролировали семью должным образом, указано в сообщении ведомства.

Следственный отдел направил ходатайство прокурору района о передаче материалов дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) в отношении матери девочек из органов внутренних дел в следственные органы.

Майя Иванова

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