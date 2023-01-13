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В ДТП с микроавтобусом в Нижнеломовском районе погибли двое и пострадали шесть человек

В Пензенской области проводится проверка по факту ДТП с микроавтобусом и большегрузом, в результате которого двое погибли и шесть человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, сегодня утром сотрудники ГИБДД, двигаясь по федеральной дороге «Урал», на 559-м км в границах Нижнеломовского района обнаружили, столкнувшиеся микроавтобус «Луидор» и грузовой автомобиль «Мерседес». Они вызвали скорую помощь и начали помогать пострадавшим выбираться из микроавтобуса.

От полученных на месте аварии травм скончался водитель и пассажир микроавтобуса, еще шесть пассажиров были госпитализированы, остальных осматривают медики.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель микроавтобуса произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовиком.

Марина Ковалева

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