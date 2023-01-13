Краснодарский чиновник попал под следствие из-за поддельного диплома

Прокуратура краевой столицы выявила нарушения в департаменте архитектуры и градостроительства. Один из служащих устроился по поддельному диплому, двое других занимали должности без необходимого образования, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В отношении первого чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Должность и имя фигуранта в ведомстве не сообщили.

Помимо этого в муниципальном подразделении установлены факты предоставления чиновниками недостоверных сведений о своих доходах и доходах членов семьи, а также обязательств имущественного характера на сумму более 21 млн руб.

Мэру Краснодара Евгению Наумову внесено представление, по результатам рассмотрения которого двое сотрудников департамента уволены, пять — привлечены к дисциплинарной ответственности.

Появились у сотрудников прокуратуры и вопросы по поводу приобретенной недвижимости чиновников департамента. В отношении троих служащих направлена соответствующая информация в управление контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края.

Андрей Ульченко

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