На участке в Камской долине установили зону под строительство межвузовского студенческого кампуса

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, принято распоряжение об установлении на участках в пермском микрорайоне Камская долина территориальной зоны высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2). На территории около 118 тыс. кв. м, ограниченной ул. Маршала Жукова, планируется возвести межвузовский студенческий кампус международного уровня на 5 тыс. мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что межвузовский кампус станет частью проекта «Камская долина — экосистема будущего». Напомним, что в Камской долине планируется строительство жилья, а также нового онкоцентра.

Проект строительства студенческого кампуса в Камской долине прорабатывается с 2018 года. Ориентировочная стоимость городка оценивается в 28,5 млрд руб. Имеется потенциальный инвестор: строительством объекта готово заняться ООО «Кампус “Парма”». Краевое минэкономразвития и компания уже согласовали основные условия концессионного соглашения. В рамках проекта планируется построить гостиницу на 5 тыс. человек, технопарк, учебно-лабораторные и спортивные объекты с бассейном и стадионом, а также конгресс-холл. Финансирование строительства будет осуществляться с помощью федеральных, региональных и частных средств.