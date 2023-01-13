Депутат гордумы Тамбова Алексей Овчинников сложил полномочия

Гордума Тамбова на внеочередном заседании досрочно прекратила полномочия депутата Алексея Овчинникова. Об этом сообщил пресс-служба гордумы.

Член комитета по ЖКХ Алексей Овчинников, по ее данным, решил сложить полномочия «по собственному желанию». Более детальные причины не раскрываются.

Господин Овчинников был депутатом на непостоянной основе. Он заведует хирургическим отделением №2 городской клинической больницы №3 имени И.С. Долгушина. В гордуму избрался в сентябре 2022 года по одномандатному округу №1 от партии «Единая Россия».

Довыборы в этом округе потребовались, так как главный врач тамбовской горбольницы имени Святого Луки Марина Македонская в 2021 году избралась в облдуму. После сложения полномочий Алексея Овчинникова предстоят еще одни довыборы.

О партийных перестановках в гордуме Тамбова читайте в материале «Ъ» «"Родина" отдала большинство».

Владимир Зоркий

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