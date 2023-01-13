Возле Аркаима запретили размещать вышки сотовой связи и автостоянки

Правительство Челябинской области утвердило границы охранных зон историко-культурного заповедника «Аркаим» (Брединский район). Постановление размещено на портале правовой информации.

Установлены размеры охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта заповедника. В связи с этим в их границах вводится ряд ограничений. В частности, запрещено размещать автостоянки, вышки сотовой связи, высоковольтные линии электропередач, возводить капитальные объекты, пользоваться тяжелой строительной техникой. Также там нельзя хранить пожаро- и взрывоопасные материалы.

При этом в охранной зоне «Аркаима» разрешено проводить археологические работы, обустраивать туристические тропы и смотровые площадки.